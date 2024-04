Billie Eilish kündigt Tour an - Vier Konzerte in Deutschland

Berlin (dpa) - US-Popstar Billie Eilish kommt im Mai 2025 für mehrere Konzerte nach Deutschland. Die 22-Jährige und der Veranstalter Live Nation kündigten ihre «Hit Me Hard and Soft»-Tour an. Die Welttournee startet demnach noch in diesem September in Kanada, der Abschluss ist für Juli 2025 in Irland geplant. Deutsche Zwischenstopps sind Hannover (2. Mai 2025), Berlin (9. Mai 2025) und Köln (29. und 30. Mai 2025).