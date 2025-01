Billie Eilish und Shakira treten bei den Grammys auf

New York (dpa) - Die Sängerinnen Billie Eilish und Shakira werden in diesem Jahr bei der Grammy-Verleihung auftreten. Aber auch Chappell Roan, Charlie XCX und Sabrina Carpenter stehen auf der Bühne, wie die Veranstalter mitteilten. Die Grammys sollen am 2. Februar verliehen werden. Sie fungieren auch als Spenden-Gala für die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffenen Menschen. Moderieren soll der Comedian Trevor Noah.