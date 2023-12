Billy Crystal besucht berühmten «Harry und Sally»-Drehort

New York/Los Angels (dpa) - Hollywood-Komiker Billy Crystal (75) hat knapp 35 Jahre nach «Harry und Sally» den wohl berühmtesten Drehort von der Romantik-Komödie aufgesucht. Für die TV-Sendung «CBS Mornings» nahm der Schauspieler in dem New Yorker Kult-Lokal «Katz's» Platz, wo er und Meg Ryan einst gemeinsam an einem Tisch saßen und Ryan in der Rolle als Sally täuschend echt und mitten im Restaurant lautstark einen Orgasmus simulierte.