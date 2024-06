 Bon Jovi feiern Comeback mit «Forever»

Vor 40 Jahren erschien das Debütalbum der Gruppe aus New Jersey. Der Gedanke an vier Jahrzehnte habe ihn mit «Stolz und Schrecken» erfüllt, erzählt Jon Bon Jovi (62) im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. Sein Haar ist längst grau geworden, die Falten größer. «Wer hätte je träumen können, dass wir nach 40 Jahren immer noch unterwegs sind, und das nicht nur mit einem Nostalgie-Paket mit einigen Greatest Hits? Unvorstellbar.»

15 Alben in über 40 Jahren Bandgeschichte. Mit der Veröffentlichung ihres neuen Songs «Legendary» kündigen Bon Jovi nun ihr 16. Studioalbum an.

In den 80er-Jahren gelang der US-Rockband Bon Jovi der internationale Durchbruch. Laut Frontmann Jon Bon Jovi lag das nicht so sehr an musikalischem Talent.

Mittlerweile - da sind sich die drei Musiker einig - sei ihr Job nicht mehr so stressig wie früher. «Wir hatten damals viel Spaß, aber es war auch harte Arbeit. Wir haben uns in Lichtgeschwindigkeit bewegt», erinnert sich Bryan, der sich seine markante Lockenmähne bewahrt hat. «Rückblickend würde ich nichts anders machen, weil alles gemacht werden musste. Aber heute geht es etwas langsamer zu, sodass wir es auch genießen können.»

Die eingängige erste Single mit Bruce-Springsteen-Einfluss schaffte es direkt in die Top 10 der amerikanischen Rock Digital Song Sales, die tatsächlich noch Verkäufe zählen. «Legendary» erzählt von den oft einfachen Dingen, die das Leben schön machen und referenziert Neil Diamonds Gassenhauer «Sweet Caroline». «Wir haben eine Hitsingle», sagt Jon Bon Jovi sichtlich erfreut. «Ich weiß, dass es nicht der beste Song auf dem Album ist. Es wird also ein verdammt gutes Jahr.»

Tatsächlich enthält die neue LP noch bessere Nummern. Das treibende «We Made It Look Easy» ist autobiografisch zu verstehen. Bei «Living Proof» erinnert die Band mit Talkbox-Effekten wie bei «Living On A Prayer» und einem Riff aus der «It's My Life»-Schublade an frühere Erfolge. Und das klingt erstaunlich gut. Vielleicht der größte Ohrwurm auf dem Album ist die rockige Ballade «Waves». Fast schon ein Partykracher zum Mitgrölen ist das überschwängliche «Walls of Jericho».