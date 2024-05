Boxkampf von Raab gegen Halmich live bei RTL 

Köln/Düsseldorf (dpa) - Seit Wochen wird gerätselt, jetzt ist es raus: Der dritte Schaukampf zwischen Entertainer Stefan Raab und Ex-Profiboxerin Regina Halmich wird auf RTL zu sehen sein. Der Sender hat sich die Ausstrahlungsrechte an dem Event gesichert, wie es in seiner Mitteilung am Donnerstag hieß. Man werde den Schaukampf, der am 14. September in Düsseldorf stattfinden soll, live übertragen. Auch «Bild» berichtete.