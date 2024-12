Brief von Mozart versteigert - Hinweise auf Haydn-Quartett

Málaga (dpa) - Ein handschriftlicher Brief von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) aus dem Jahr 1783 ist für 440.000 Euro online an einen privaten Bieter aus Europa versteigert worden. Damit sei der Ausgangspreis von 100.000 Euro für das Manuskript des großen österreichischen Komponisten deutlich übertroffen worden, teilte das Auktionshaus International Autograph Auctions Europa mit Sitz im südspanischen Málaga am Freitag mit. Demnach war das Interesse auch aus den USA und Asien sehr groß.