Britischer Schauspieler Tom Wilkinson gestorben

London (dpa) - Der britische Schauspieler Tom Wilkinson («Best Exotic Marigold Hotel») ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Samstag.

Der im englischen Leeds geborene Darsteller, der zwei Mal für einen Oscar nominiert wurde, war in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen. Unter anderem spielte er in den Filmen «Shakespeare in Love», «Der Exorzismus der Emily Rose», «Batman Begins» und «Grand Budapest Hotel» Nebenrollen.