Britney Spears' Autobiografie soll verfilmt werden

Los Angeles (dpa) - Die Autobiografie «The Woman in Me» von Britney Spears (42) war im vorigen Jahr ein Bestseller. Jetzt will Hollywood das bewegte Leben der Sängerin als Biopic auf die Leinwand bringen. Das Studio Universal Pictures hat sich die Rechte an den Memoiren gesichert. US-Regisseur Jon M. Chu (44, «Crazy Rich», «In the Heights») ist laut Mitteilung an Bord. Über die Besetzung der Hauptrolle wurde zunächst nichts bekannt.

Sie freue sich, ihren Fans mitzuteilen, dass sie mit Produzent Marc Platt an einem «geheimen Projekt» gearbeitet habe, schrieb Spears am Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X. Er habe ihre Lieblingsfilme gemacht, führte die Sängerin («Baby One More Time», «Oops!... I Did It Again», «Toxic») aus.