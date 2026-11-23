Halle (dpa) - Komikerin Hazel Brugger feiert die Kaulitz-Zwillinge für ihre «selbstverliebte» Art. «Also die wissen schon, dass sie sich geil finden und können es aber auch ganz gut so aufteilen», sagte die 32-Jährige in ihrem Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis». «Weil Bill ist halt so der selbstverliebte Paradiesvogel und Tom ist dann der, der sagt: "Ja, jetzt reicht's aber auch mal".» Das finde sie richtig cool. «Also ich würde jetzt mal sagen, die Kaulitz-Zwillinge sind auf 'ne gesunde Art und Weise selbstverliebt.»

Beim Comeback von «Wetten, dass..?» wird Brugger die beiden Gastgeber Tom und Bill Kaulitz (37) unterstützen - die Schweizerin moderiert die Außenwette. Sie sei proaktiv auf das ZDF zugegangen, sagte sie im Podcast. «Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, wo ich proaktiv irgendwo hingegangen bin.» Sie habe alle möglichen Leute angerufen, ein paar E-Mails verschickt und gesagt: «Hey, wenn ihr jemanden braucht, Außenwette mach' ich».

Kaulitz-Zwillinge «in der Halle in Halle» - Brugger in der Schweiz

Sie finde es richtig cool, dass die Kaulitz-Zwillinge die Show moderieren werden, «in der Halle in Halle». Auf die Frage, was die beiden besser könnten als Thomas Gottschalk (76), sagte Brugger: «Also, sie sind natürlich zu zweit und ich glaube, dass sie auch ein anderes Selbstverständnis von sich haben.»

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