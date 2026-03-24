Rechtsstreit

Buchladen will Weimer ein Zitat gerichtlich verbieten lassen

Der Kulturstaatsminister sagt, der Buchhandlungspreis dürfe nicht an «politische Extremisten» vergeben werden. Dagegen ziehen Berliner Buchhändlerinnen vor Gericht.

Gegen Äußerungen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit Blick auf den Deutschen Buchhandlungspreis geht ein Buchladen nun gerichtlich vor. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa
Gegen Äußerungen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit Blick auf den Deutschen Buchhandlungspreis geht ein Buchladen nun gerichtlich vor. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Im Streit um den Deutschen Buchhandlungspreis zieht der Berliner Buchladen «Zur schwankenden Weltkugel» gegen eine Äußerung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor Gericht. Man habe einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt, teilte Anwalt Jasper Prigge mit. «Dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien soll verboten werden, den Buchladen und seine Betreiberinnen öffentlich als politische Extremistinnen zu bezeichnen.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es geht um einen Satz Weimers in einem Interview der «Zeit», nachdem Weimer den Berliner Buchladen und zwei weitere wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» von der Liste des Buchhandlungspreises streichen ließ. Der Interviewer stellte die Frage: «Aber warum haben Sie in die Vergabe des Buchhandlungspreises eingegriffen?» Weimer antwortete: «Wenn der Staat Preise vergibt und Steuergelder einsetzt, dann kann er das nicht für politische Extremisten tun.» 

Die Betreiberinnen des Buchladens hatten eine Unterlassungserklärung von Weimer gefordert. Doch Weimer lehnte ab. «Herr Staatsminister Dr. Weimer hat die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgegeben», teilte eine Sprecherin des Kulturstaatsministers mit. Es müsse Weimer und anderen Mitgliedern der Bundesregierung möglich sein, diesen Satz zu sagen. «Die angegriffene Äußerung enthält ebenso wie die Fragestellung im Interview keinerlei Bezug zu einer konkreten Person», erklärte die Sprecherin.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat den Eingang des Eilantrags bestätigt. (Aktenzeichen: VG 6 L 229/26). Nach Angaben des Gerichtssprechers ist offen, wann es eine Entscheidung geben könnte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie weiter für Wolfram Weimer?
Kultur und Kulturkampf

Wie weiter für Wolfram Weimer?

Nach gut 300 Tagen im Amt hat der Beauftragte für Kultur und Medien weite Teile der Kultur und der Medien gegen sich aufgebracht. Was kann er noch bewirken?

20.03.2026

Weimer wegen gestoppten Bibliotheksbaus in Kritik
Kulturstaatsminister

Weimer wegen gestoppten Bibliotheksbaus in Kritik

Neben der Debatte über den Buchhandlungspreis sorgt Weimers Entschluss gegen einen Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek für Gegenwind. Worum es dabei geht und wie sein Haus argumentiert.

13.03.2026

Weimer verteidigt Vorgehen bei Buchhandlungspreis-Streichung
Streit um Buchhandlungspreis

Weimer verteidigt Vorgehen bei Buchhandlungspreis-Streichung

Nach Kritik am Ausschluss linker Buchläden vom Buchhandlungspreis erklärt der Kulturstaatsminister, warum das sogenannte Haber-Verfahren zum Einsatz kam - und wie damit künftig umgegangen werden soll.

11.03.2026

Wirbel um Buchhandlungspreis: Weimer sagt Verleihung ab
Kulturkampf?

Wirbel um Buchhandlungspreis: Weimer sagt Verleihung ab

Der Kulturstaatsminister streicht drei linke Buchläden aus einer Preisliste und sorgt damit für Kritik. Nun kippt er die Verleihung auf der Leipziger Buchmesse. Längst geht es ums Grundsätzliche.

10.03.2026

Buchläden von Preisliste gestrichen - Klage gegen Weimer
Kulturstaatsminister

Buchläden von Preisliste gestrichen - Klage gegen Weimer

Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt die Rolle kleiner Buchläden. Doch diesmal widerspricht der Kulturstaatsminister in drei Fällen der Jury - wegen Erkenntnissen des Verfassungsschutzes. Und nun?

05.03.2026