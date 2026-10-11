Bilanz

Buchmesse schließt knapp unter Vorjahreswerten

Nach fünf Tagen endet in Frankfurt die weltgrößte Bücherschau. Im nächsten Jahr blickt die Buchwelt auf Chile.

Die Buchmesse ist zu Ende. (Archivbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Die Buchmesse ist zu Ende. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - 236.000 Besucher aus 137 Ländern haben in diesem Jahr die Frankfurter Buchmesse besucht. Zum Abschluss der fünf Messetage meldeten die Veranstalter damit ein Ergebnis knapp unter dem Vorjahr, als 238.000 Besucher gekommen waren. So sehen die Zahlen 2026 aus:

  • 117.000 Privatbesucher
  • 119.000 Fachbesucher
  • 4.000 Aussteller
  • 3.800 Veranstaltungen

Die Buchmesse endete mit der Übergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Die Ehrung ging an den französisch-britischen Völkerrechtsanwalt und Schriftsteller Philippe Sands. In seiner Dankesrede kritisierte der Nachfahre von Holocaustüberlebenden Deutschlands «unanständiges Schweigen» im Umgang mit Israel. Völkerrechtsverletzungen müssten klar benannt werden - gerade unter Freunden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Stabwechsel

Für Buchmessen-Direktor Juergen Boos war es nach 21 Jahren im Amt die letzte Messe. Neuer Buchmessen-Chef wird Joachim Kaufmann. 

2027 übernimmt Joachim Kaufmann als Buchmessendirektor. Foto: Andreas Arnold/dpa
2027 übernimmt Joachim Kaufmann als Buchmessendirektor.

Zum Abschied gab es für Boos viel Lob, eine Auszeichnung - und eine persönliche Videobotschaft des Schriftstellers Salman Rushdie: «Sie haben die Buchmesse zu einem Ort gemacht, an dem Geschichten wichtig sind und Autoren sich willkommen fühlen.»

Nächstes Gastland Chile

Nach Tschechien in diesem Jahr wird Chile das Gastland 2027. Der Ehrengastauftritt soll unter dem Motto «Sterne der Erde» stehen, wie die Verantwortlichen bei der traditionellen Übergabe der «Gastlandrolle» zum Ende der Messe ankündigten. Die Buchmesse 2027 läuft vom 6. bis zum 10. Oktober.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Besucher und Aussteller auf der Buchmesse
Bilanz

Mehr Besucher und Aussteller auf der Buchmesse

Nach fünf Tagen endet in Frankfurt die weltgrößte Bücherschau. Für das Lesepublikum gab es in diesem Jahr neue Angebote. Das schlägt sich in den Zahlen nieder.

19.10.2025

Frankfurter Buchmesse mit neuen Formaten und Gästen
Weltgrößte Bücherschau

Frankfurter Buchmesse mit neuen Formaten und Gästen

Mehr als tausend Autoren werden zur Frankfurter Buchmesse erwartet. Gastland sind die Philippinen. Was ist neu in diesem Jahr?

16.09.2025

Frankfurter Buchmesse endet mit Plus
Abschlussbilanz

Frankfurter Buchmesse endet mit Plus

Mehr Fach- und Privatbesucher, mehr Aussteller, mehr Veranstaltungen - die Buchmesse legt überall zu. Ehrengast 2025 sind die Philippinen.

20.10.2024

Frankfurter Buchmesse öffnet für Fachbesucher
Lesen

Frankfurter Buchmesse öffnet für Fachbesucher

Die Buchmesse öffnet - aber zuerst nicht für Leser. Rund 4000 Aussteller sind nach Frankfurt gekommen.

16.10.2024

Literatur

Chile wird Buchmessen-Ehrengast 2027

01.12.2023