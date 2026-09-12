Nicht mehr wie mit 25

Bülent Ceylan: Mit 50 wird der Headbanger schwieriger

Bülent Ceylan ist in diesem Jahr 50 geworden - und spürt das nach eigener Aussage auch auf der Bühne.

Der Comedian macht auch Musik. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der Comedian macht auch Musik. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Comedian Bülent Ceylan ist in diesem Jahr 50 geworden - und merkt das inzwischen auch bei seinen Bühnenauftritten. «Man merkt, man kann nicht einfach aus dem Stegreif einen Headbanger machen», sagte er den «Badischen Neuesten Nachrichten». Mit zunehmendem Alter müsse sich der Körper darauf erst einstellen: «Man muss sich vorher warm machen. Der Körper macht halt nicht mehr alles mit wie mit 25.» 

Der gebürtige Mannheimer macht neben Comedy seit einigen Jahren auch Metal und hat am Freitag ein neues Album rausgebracht. Auch beim Musikfestival in Wacken ist er mit seiner Musik schon aufgetreten. Mit Haedbanging ist das rhythmische Schwingen des Kopfes etwa zu Metal- und Rockmusik gemeint. 

Eine weitere Facette könnte die Schauspielerei sein. «Das habe ich hier und da schon versucht, aber da noch nicht so Fuß gefasst», sagte er. «Ich glaube, da könnte noch mal was passieren.» Auch seine Musik möchte der Comedian künftig stärker etablieren.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bülent Ceylan warnt vor Panik: «Demokratie braucht Klarheit»
Comedy und Politik

Bülent Ceylan warnt vor Panik: «Demokratie braucht Klarheit»

Die aktuellen Krisen treiben auch Bühnenkünstler um. In seinem neuen Programm will Ceylan Unterhaltung mit Anspruch verbinden - ohne zu belehren. Dafür schlüpft der Comedian auch in Uniform.

17.02.2026

Weinheim: Bülent Ceylan kommt in den Schlosspark
Comedy

Weinheim: Bülent Ceylan kommt in den Schlosspark

Der lokale Comedian Bülent Ceylan tritt in Weinheim auf. Wann es soweit ist und wo es Karten gibt.

21.02.2025

«Ich liebe Menschen»

Bülent Ceylan singt Rocklieder mit Botschaft

Der Comedian macht Ernst: Künftig will Bülent Ceylan mehr singen. Angekündigt ist eine Tournee, zunächst erscheint sein Album - mit harten Rhythmen, ernsten Themen und einem prominenten Duett-Partner.

29.02.2024

Bülent Ceylan kredenzt in Weinheim Anneliese Rosé
Weinheim

Bülent Ceylan kredenzt in Weinheim Anneliese Rosé

Der Star-Comedian stellt am 4. Juni auf dem Marktplatz seinen neuen Wein vor. Die Schriesheimer Winzergenossenschaft bringt den Sommerwein in den Verkauf.

16.05.2023