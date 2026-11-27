München (dpa) - Acht Kinder, viel Trubel - und möglichst viel Zeit füreinander: Rapper Bushido (48) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (45) stellen ihr Familienleben über alles. «Es gibt keinen Auftritt oder keine Albumproduktion oder keinen Videodreh, was mir ein besseres Gefühl gibt, als mit meiner Familie zusammen zu sein», sagt Bushido der «Bild».

Bushido kocht für die Familie

Seit Anfang des Jahres lebt die Familie in Grünwald bei München. Morgens frühstücken alle zusammen, abends wird gemeinsam gegessen. Anis Ferchichi, wie Bushido bürgerlich heißt, steht dabei meistens am Herd. «90 Prozent der Zeit kocht Anis», erzählt seine Frau. Die Küche sei für die Haushälterin sogar «Sperrzone».

Er sei früh auf sich allein gestellt gewesen, berichtet Bushido. «Trotzdem habe ich schon als junger Mann von eigenen Kindern geträumt.» Als er Anna-Maria mit ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung erlebte, sei dieser Wunsch konkret geworden. 2012 heirateten die beiden.

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Beide sprechen in der «Bild»-Zeitung auch über unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und darüber, wie sie gelernt haben, damit umzugehen. «Anna-Maria ist oft nachgiebiger, ich bin strenger», sagt Bushido. Wichtig sei ihnen, dass die Kinder als Geschwister zusammenhalten und über Gefühle und Probleme sprechen.

Weihnachten als Großfamilientreff

Zu Weihnachten wird das Haus zum Großfamilientreff: Anna-Marias komplette Familie reist an: 30 Personen, allein 16 Kinder. Anna-Maria kümmert sich um Dekoration und Dessert, Anis kocht.