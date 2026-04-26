Leute

Carpendale zu Oliver Welke: «Sag mal, spinnst du?»

Nach einem Spruch von Oliver Welke in der «heute-show» meldet sich Schlagerstar Carpendale auf Instagram. Warum er eine Entschuldigung fordert.

Howard Carpendale hält einen Spruch von Oliver Welke für unangebracht. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Howard Carpendale hält einen Spruch von Oliver Welke für unangebracht. (Archivbild)

Mainz (dpa) -

Der 80-Jährige bezieht sich damit auf einen Kommentar, den Welke in der Sendung vom 24. April sagte: «Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale», rezitierte Carpendale den Grund für seinen Missmut. In der ZDF-Satiresendung ging es zu diesem Zeitpunkt um Roboter und die Frage, ob sie Witze erzählen könnten. Welke schlug mit diesen Worten einem Pflegeroboter einen Witz vor, der «altersgerecht» sei. 

«Sag mal, spinnst du?»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Carpendale reagierte darauf: «Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir? Hast du überhaupt eine Ahnung wovon du redest?» Zudem bemerkte er, dass der Witz uralt sei. Bei seinen Konzerten seien «feine Leute». 

«Komm mal vorbei, ich bring dir ein bisschen bei, was Empathie heißt, okay?», richtete sich Carpendale an Welke. «Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir, weil bis du sagst: "Es tut mir echt leid", gibt's zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen.»

Der Schlagerstar hat kurz nach seinem 80. Geburtstag im Januar zum ersten Mal in seiner 60-jährigen Bühnenkarriere Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts erobert, wie GfK Entertainment mitgeteilt hatte. Sein neues Album «Zeitlos», das sowohl Neueinspielungen seiner größten Hits als auch neue Songs enthält, markiert außerdem seine zehnte Top-5-Platte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Howard Carpendale kündigt zwei Alben an
Schlagerstar

Howard Carpendale kündigt zwei Alben an

Der Altmeister plant gleich zwei neue Alben: Mit festlichen Songs startet er in die Weihnachtszeit - und blickt mit einem Best-of-Album auf sechs Jahrzehnte auf der Bühne zurück.

17.10.2025

Millionen gucken Zarrellas Carpendale-Show
ZDF-Show

Millionen gucken Zarrellas Carpendale-Show

«Hello Again», «Ti Amo»: Howard Carpendale steht seit fast 60 Jahren auf der Bühne und wird bald 80. Nun widmete Giovanni Zarrella dem Schlager-Titanen eine Show. Wie viele schauten zu?

21.09.2025

Howard Carpendale über Doku des Sohnes Wayne: «Sehr bewegt»
Leute

Howard Carpendale über Doku des Sohnes Wayne: «Sehr bewegt»

In dieser Form könne wohl nur ein Sohn über den eigenen Vater einen Film machen, sagt der Sänger über die Doku «Durch meine Augen - Mein Vater Howard Carpendale», die in Kürze im TV zu sehen ist.

29.11.2024

Howard Carpendale geht 2026 auf letzte Tournee
Abschiedstournee

Howard Carpendale geht 2026 auf letzte Tournee

Der Sänger mit der tiefen Samtstimme verabschiedet sich von der Bühne. Schlagerlegende Howard Carpendale will mit 80 Schluss machen.

15.10.2024

Album und Tournee

Howard Carpendale plant neue Show in der Badewanne

Howard Carpendale geht im Frühjahr 2024 auf Tournee. Und das will gut geplant sein. Die besten Ideen hat der Sänger an einem ganz besonderen Ort.

08.10.2023