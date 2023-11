Casper veröffentlicht nicht alle seine Songs

Berlin (dpa) - Rapper Casper macht sich mittlerweile mehr Gedanken darüber, welche Lieder er veröffentlichen will. «Eigentlich geht schon alles ziemlich ungefiltert raus. Es gibt wenig, was ich wegwerfe, weil ich teils auch lange an Sachen sitze», sagte er im dpa-Interview in Berlin. «Aber momentan denke ich wieder mehr darüber nach, dass vielleicht nicht alles, was ich mache, immer für die Öffentlichkeit sein muss.»