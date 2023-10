Catherine Deneuve wird 80

Paris (dpa) – Es gibt nur wenige Stars mit einem Spitznamen, der ein Herrscher- oder Herrscherinnentitel ist. In Deutschland kann sich Ex-Fußball-Star Franz Beckenbauer des Beinamens «Der Kaiser» rühmen. In Frankreich wird die Filmdiva Catherine Deneuve seit dem Erscheinen eines Dokumentarfilms nun auch «La reine Catherine» genannt: Königin Katherina – nach dem Titel eines Filmporträts über sie.

Seit Ende der 50er Jahre läuft die Karriere von Deneuve, die am 22. Oktober 80 Jahre alt wird, auf Hochtouren: mehr als 130 Kinofilme in einer rund 60-jährigen Karriere.

Ihr jüngster Film «Bernadette» kam in Frankreich Anfang Oktober ins Kino. Darin spielt sie die frühere First Lady Frankreichs, die Frau von Präsident Jacques Chirac. «Meisterhaft», «kaiserlich», «erstklassig» nannten Kritiker ihre schauspielerische Leistung.

Eine Schauspielerin mit tausend Facetten, die mit der gleichen Natürlichkeit eine dem Wahnsinn verfallene Männermörderin in «Ekel» von Roman Polanski spielt, eine Hobbyprostituierte in «Belle de Jour – Schöne des Tages» von Luis Buñuel oder eine lesbische Vampirin in «Begierde» von Tony Scott an der Seite von David Bowie. Sexuell mehrdeutige Rollen verkörperte sie öfter. In «Diebe der Nacht» spielte sie eine Professorin, die eine Affäre mit einer Studentin hat.