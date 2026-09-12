Nach Krankheitspause

Céline Dion feiert emotionales Konzert-Comeback

Jahrelang kämpfte Superstar Céline Dion mit einer seltenen Erkrankung. Nun gibt sie erstmals wieder ein Konzert - und ist zu Tränen gerührt.

Dion war zu Beginn des Auftritts zu Tränen gerührt. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa
Dion war zu Beginn des Auftritts zu Tränen gerührt.

Paris (dpa) - Mit Tränen in den Augen hat Weltstar Céline Dion vor Zehntausenden Fans ihr Bühnen-Comeback hingelegt. Die 58-jährige Kanadierin sang zum Auftakt ihres ersten Konzerts nach sechs Jahren Pause «On Ne Change Pas» (Auf Deutsch: Man ändert sich nicht). Die Sängerin war sichtlich gerührt und wischte sich Tränen aus dem Gesicht. «Ich hatte mir versprochen, nicht zu weinen», sagte Dion. Doch dieses Versprechen halte sie nun nicht.

In der ausverkauften Plenitude Arena bei Paris sagte die Musikerin: «Heute Abend will ich für euch singen, für mich singen, das Leben besingen.» Auch aus Deutschland und Österreich reisten Anhänger der Sängerin an.
 

Zehntausende Fans - hier mit Masken, die das Gesicht der Sängerin zeigen - sind bei Dions Konzert-Rückkehr dabei. Foto: Rachel Sommer/dpa
Zehntausende Fans - hier mit Masken, die das Gesicht der Sängerin zeigen - sind bei Dions Konzert-Rückkehr dabei.

In den vergangenen Jahren war Dion nur noch selten aufgetreten. Die Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom. Wegen der seltenen Autoimmunerkrankung hing es jeweils von ihrer Tagesform ab, ob sie verreisen oder auf der Bühne singen konnte. Im Frühjahr hatte sie dann ihre Rückkehr auf die Konzertbühne angekündigt. «Ich fühle mich gut, ich bin stark, ich bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen sehr dankbar!», hatte sie gesagt.

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Dion ist mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Zu ihren größten Hits gehören «My Heart Will Go On» und «I'm Alive».

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