Chalamet am Valentinstag in Berlin erwartet

Berlin (dpa) - Er kommt tatsächlich: Hollywoodstar Timothée Chalamet (29) stellt am Valentinstag abends in Berlin seinen Bob-Dylan-Film vor. «James Mangolds neuer Film "Like A Complete Unkown" wird am 14. Februar 2025 seine Deutschlandpremiere im Rahmen der 75. Internationalen Filmfestspielen von Berlin als Berlinale-Special-Gala in Anwesenheit von Hauptdarsteller Timothée Chalamet feiern», teilte die Berlinale am Dienstag mit. Das Festival findet vom 13. bis 23. Februar statt.