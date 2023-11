Charts-Rekord für Schlagerstar Andrea Berg

Kurz vor Beginn der Adventszeit geht es in den Hitlisten auch sonst schon besinnlich zu. 15 Weihnachtstitel sind in den Single-Charts zu finden, darunter der Dauerbrenner «Last Christmas» von Wham! auf Platz zehn. Die Evergreens «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey und «Merry Christmas Everyone» von Shakin' Stevens liegen auf den Plätzen 12 und 21.