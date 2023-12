Cher fühlt sich im Kopf immer noch wie 20

Paris (dpa) - Pop-Ikone Cher verlässt sich bei Beziehungen gerne auf ihr Gefühl. «Ich denke, ich habe einen gesunden siebten Sinn, was meine Person angeht», sagte die 77-Jährige, die seit einem Jahr mit dem Musikproduzenten Alexander Edwards (37) zusammen ist, dem Magazin «Bunte». Über den Altersunterschied mache sie sich keine Gedanken. «Im Unterbewusstsein ist mir oft sehr klar, was gut für mich ist, was ich anziehend finde und wer oder was zu mir passt.»