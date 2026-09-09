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Chris Rock: Rückkehr zu den Oscars nur unter einer Bedingung

2022 verpasste Schauspieler Will Smith bei den Oscars Chris Rock für einen Witz eine Ohrfeige. Nun sprach Rock darüber, in welchem Fall er wieder an einer Verleihung teilnehmen würde.

Schauspieler Will Smith wurde für die Ohrfeige zehn Jahre von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa
Schauspieler Will Smith wurde für die Ohrfeige zehn Jahre von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Komiker Chris Rock hat in einem Interview darüber gesprochen, unter welchen Bedingungen er nach dem Ohrfeigen-Skandal wieder an einer Oscar-Gala teilnehmen würde. «Der einzige Weg zurückzukehren ist, wenn ich nominiert werde – und ich werde nicht nominiert. Und das ist okay», sagte der 61-Jährige dem US-Branchenblatt «Variety». 

Schauspieler Will Smith («Men in Black», 57) hatte bei den Oscars 2022 Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Smith steckte viel Kritik ein und wurde für zehn Jahre von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Rock moderierte damals die Gala.

Auf die Frage, wie er sich heute damit fühle, sagte er: «Wissen Sie, um Ihre Frage ein wenig zu beantworten: Ich wünschte, es wäre nichts passiert.» Und auch: «Dass ich einen schlechten Tag hatte, ist nicht das Größte – es ist nicht so wichtig.» Ist er erneut gefragt worden, die Awards zu moderieren? «Ich will niemals "nie" sagen, aber ehrlich gesagt, meine Zeit könnte vorbei sein», antwortete der Schauspieler.

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