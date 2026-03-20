Schauspieler

Chuck-Norris-Witze: Kultstatus über den Tod hinaus

Chuck Norris wurde bekannt für Rollen als unerschütterlicher Actionheld. Daraus entwickelte sich eine ganze Reihe an Witzen und Memes, die Norris als Kultfigur etablierten.

Der Actionheld wurde Vorlage für eine Witzkultur, die sich auch nach seinem Tod fortsetzt. (Archivbild) Foto: epa Justin Lane/epa/dpa
Der Actionheld wurde Vorlage für eine Witzkultur, die sich auch nach seinem Tod fortsetzt. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Chuck Norris wurde bekannt als unerschütterlicher Actionheld und hat sich auch in der Popkultur als fast übermächtige Figur etabliert. Daraus entstand das Kultphänomen der Chuck-Norris-Witze, die den Schauspieler als so mächtig darstellen, dass sich ihm sogar Naturgesetze unterordnen. Das setzen Fans auch nach seinem Tod fort.

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Eine Auswahl der besten Chuck-Norris-Witze:

- «Die Grippe bekommt jedes Jahr eine Chuck-Norris-Impfung.»

- «Chuck Norris kann unter Wasser grillen.»

- «Am siebten Tag machte Gott eine Pause, weil Chuck Norris seine Ruhe haben wollte.»

- «Chuck Norris kann in der Ecke eines kreisrunden Raums sitzen.»

- «Chuck Norris' Tränen heilen Krebs. Schade, dass er nie geweint hat.»

- «Hinter Chuck Norris' Bart befindet sich kein Kinn. Da ist nur eine weitere Faust.»

- «Chuck Norris schläft nicht. Er wartet.»

- «Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen.»

- «Chuck Norris hat als Kind auch Sandburgen gebaut. Wir kennen sie heute als Pyramiden.»

- «Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen.»

Auch den Tod des Actionhelden griffen Fans in der typischen Witzform auf:

- «Chuck Norris geht nicht in den Himmel … der Himmel kommt zu Chuck Norris. Ruhe in Frieden.»

- «Chuck Norris stirbt natürlich nicht. Er wechselt lediglich in einen Aggregatzustand, für den die menschliche Sprache noch kein Wort gefunden hat.»

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