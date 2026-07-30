Brände in Frankreich

Clooneys fliehen vor Waldbränden aus Haus in Südfrankreich

Die Waldbrände in Südfrankreich treffen auch prominente Bewohner: George und Amal Clooney haben laut US-Medien ihr Anwesen verlassen. An den Bürgermeister ihrer Gemeinde geben sie ein Versprechen ab.

George und Amal Clooney leben mit ihren Zwillingen einen Teil des Jahres in der südfranzösischen Provence. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa
George und Amal Clooney leben mit ihren Zwillingen einen Teil des Jahres in der südfranzösischen Provence. (Archivbild)

Los Angeles/Brignoles (dpa) - Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal haben ihr Haus im südfranzösischen Brignoles wegen der dortigen Waldbrände verlassen. Das Paar habe die Evakuierung in einem Brief an den Bürgermeister der Stadt bestätigt, berichtete das US-Magazin «People» unter Berufung auf einen Sprecher des seit 2014 verheirateten Paares.

«Wir haben derzeit keine Ahnung, ob unser schönes Zuhause diese schreckliche Zeit überstehen wird», zitierte auch das Magazin «Us Weekly» aus dem Schreiben, das ihm nach eigenen Angaben vorliegt. Amal und George versprechen, «dass wir – egal, was mit unserem Dorf geschieht – Teil dieser Gemeinschaft bleiben und dazu beitragen werden, sie wieder zusammenzuführen», heißt es darin. «Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben.»

Der Oscar-Preisträger (65, «Syriana», «Argo») und die Menschenrechtsanwältin (48) leben mit ihren neun Jahre alten Zwillingen Alexander und Ella einen Teil des Jahres in Südfrankreich. Die Region ist wie andere Teile Frankreichs, Spaniens, Italiens und Griechenlands von schweren Waldbränden betroffen.

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