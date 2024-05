«Clown»: Robert De Niro kritisiert erneut Trump

New York (dpa) - Oscarpreisträger Robert De Niro hat in einer Rede vor dem Gerichtsgebäude des historischen Prozesses gegen Donald Trump erneut deutliche Worte gegen den ehemaligen Präsidenten gefunden. «Donald Trump möchte nicht nur die Stadt zerstören, sondern das Land. Und er könnte irgendwann die Welt zerstören», sagte der 80-Jährige am Dienstag in New York. Trump gehöre nicht in «meine Stadt», sagte De Niro weiter. «Ich weiß nicht, wo er hingehört, aber er gehört ganz sicher nicht hierher». Auch nannte er Trump «einen Clown». Mehrere Medien verbreiteten die Rede.