Proteste gegen AfD

Clueso trotzt AfD-Parteitag: Ich will Heimat sagen

Parallel zum AfD-Bundesparteitag in Erfurt hat Musiker Clueso auf dem Domplatz seiner Heimatstadt ein Zeichen gesetzt. Er will sich das Wort «Heimat» nicht nehmen lassen.

Auf seinem Konzert sagte Clueso: «Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr hier seid. Lasst uns einfach zeigen, was Musik kann, im Herzen der Stadt, in Erfurt City.» Foto: Heiko Rebsch/dpa
Auf seinem Konzert sagte Clueso: «Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr hier seid. Lasst uns einfach zeigen, was Musik kann, im Herzen der Stadt, in Erfurt City.»

Erfurt (dpa) - Der Musiker und Erfurter Clueso will sich das Wort «Heimat» nicht nehmen lassen. «Ich wohne hier und einerseits freue ich mich und es tut auch ein bisschen weh, das alles so zu erleben in meiner Heimat, wo man nicht mehr weiß, ob man dieses Wort so sagen darf. Ich will es aber sagen», rief Clueso den Fans während seines parallel zum AfD-Bundesparteitag stattfindenden Konzerts auf dem Erfurter Domplatz zu. «Ich will sagen, dass das meine Heimat ist. Ich will das sagen, ohne es erklären zu müssen.»

Clueso bedankte sich bei den Konzert- und Protestteilnehmern für ihr Kommen: «Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr hier seid. Lasst uns einfach zeigen, was Musik kann, im Herzen der Stadt, in Erfurt City.»

Sein Konzert fand im Anschluss an große Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag statt, der am 4. und 5. Juli in der Messe Erfurt ausgerichtet wird. Nach Polizeiangaben beteiligten sich rund 31.000 Menschen an Demonstrationszügen, Kundgebungen und Sitzblockaden - die Veranstalter sprachen von bis zu 50.000 Teilnehmern. Die Proteste verliefen laut Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) weitgehend friedlich, wenngleich es vereinzelt Zwischenfälle gab. Zu den Kundgebungen hatten Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Bündnisse bundesweit aufgerufen.

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