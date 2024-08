Comeback der Podcastschnüffler: «Only Murders» ist wieder da

New York (dpa) - Die Morde im edlen „Aconia“-Hochhaus auf New Yorks Upper West Side nehmen einfach kein Ende: «Only Murders in the Building» kommt zurück mit Staffel vier. Die Mischung aus Comedy und Krimiserie zieht aber nicht nur bei den Streaming-Zuschauern (in Deutschland bei Disney+), sondern lockt auch weiter viel Hollywood-Prominenz an.