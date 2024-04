Comeback von «Cheri, Cheri Lady»

Dieter Bohlen gibt an seinem runden Geburtstag eine Mega-Party in Berlin. Das ist der Auftakt für ein Jahr, in dem der Entertainer häufig die große Bühne sucht.

«Cheri, Cheri Lady» von Modern Talking hat ursprünglich einen englischsprachigen Text: «Cheri, Cheri Lady, Goin' through a motion, Love is where you find it, Listen to your heart...». Capital Bra rappte 2019 deutsche Zeilen: «Cherry, Cherry Lady, du bist was Besondres, Eine Frau fürs Leben oder für 'ne Nacht».