Cora Schumacher steigt beim RTL-Dschungelcamp aus

Köln/Murwillumbah (dpa) - TV-Sternchen Cora-Schumacher ist als erste Kandidatin aus der neuen Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» ausgeschieden. Cora Schumacher habe die Sendung verlassen, sagte Moderatorin Sonja Zietlow am Sonntagabend ganz am Ende der Sendung. Mehr wurde in der Folge aber nicht verraten.

In der Sonntagssendung von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» gab No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) zuvor Einblicke in ihr Liebesleben. Auf die Frage, ob sie eine feste Partnerin habe, sagte die Musikerin: «Nein, leider nicht.» Sie habe vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt - aber es sei kompliziert. «It's more of a situationship», sagte Diakovska weiter. Also mehr als Freundschaft, aber weniger als eine Beziehung. «Situationship» meint eine romantische oder sexuelle Beziehung, bei der die Beteiligten nicht klar ihren Status definieren und kommunizieren.