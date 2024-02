Country-Star Toby Keith gestorben

Zu seinen Hits zählen Songs wie «How Do You Like Me Now?!», «Should’ve Been a Cowboy», «Who’s Your Daddy?», «Made in America» oder «Beer for My Horses», ein Duett mit Country-Star Willie Nelson. Er wirkte auch in dem gleichnamigen Film mit. Sein erstes Album erschien 1993. Insgesamt habe er es in den Billboard Country-Charts 20 Mal an die Spitze geschafft und weltweit etwa 40 Millionen Tonträger verkauft, hieß es in Medienberichten.