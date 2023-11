Culk besingen die Gefühlslage ihrer Generation

«Für mich ist das Album so wie ein zeitgenössischer Querschnitt davon, wie es vor allem jungen Menschen gerade geht», sagt Löw. «Beim ersten Anhören überwiegt vielleicht das Gefühl der Hoffnungslosigkeit», räumt die 28-jährige Musikerin ein. Doch mit dem Benennen von Stimmungen und Problemen will Löw auch für Optimismus sorgen. «Das gibt allein schon Hoffnung: Wenn man das Gefühl hat, wenn man die Musik hört, dann ist man nicht allein damit», sagt sie.

«Wir sind am Weg uns zu verirren, wir sehen, wie ihr uns seht und weitergeht», klagt Löw etwa im Song «Generation Maximum» die älteren Generationen an. Doch die Sängerin und ihre Band erlauben sich nie den völligen Absturz in Depression oder Selbstmitleid. In der Nummer «Ode an die Freude» fordern sie «ein neues Lied über unausgesprochene Träume», und an anderer Stelle halten sie fest: «Fliegen kann, wer auch Boden unter den Füßen hat.»