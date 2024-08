Dänischer Kronprinz plant monatelangen Afrika-Aufenthalt

Kopenhagen (dpa) - Ein Thronfolger auf den Spuren der großen dänischen Schriftstellerin Karen Blixen: Dänemarks Kronprinz Christian (18) wird in den kommenden Monaten in Ostafrika leben. Dort soll er das Tagesgeschäft auf zwei Farmen kennenlernen und Einblicke in den lokalen Naturschutz gewinnen, wie das dänische Königshaus mitteilte. Am kommenden Mittwoch geht die Reise los - erst im Dezember soll der Prinz planmäßig nach Dänemark zurückkehren. In welchem ostafrikanischen Land oder welchen Ländern der Aufenthalt stattfinden wird, ließ der dänische Hof offen.