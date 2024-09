Daniel Craig über Sex in neuem Film: Wir haben gelacht

Venedig (dpa) - In seinem neuen Film ist der britische Schauspieler Daniel Craig in einigen Sexszenen mit einem jüngeren Mann zu sehen. «Sie wissen so gut wie ich, dass es nichts Intimes hat, eine Sexszene an einem Filmset zu drehen», sagte der 56-Jährige in Venedig. «Es gibt eine Gruppe von Leuten, die dich beobachten. Wir wollten es einfach so rührend, so echt und so natürlich wie möglich machen.»