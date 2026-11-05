Daniel Kehlmann erzählt Kongo-Konferenz als schwarze Komödie

Berlin (dpa) - Der Schriftsteller Daniel Kehlmann betrachtet seinen neuen Roman «Afrika» trotz eines ernsten geschichtlichen Hintergrunds als seinen bisher lustigsten. «Er ist eine Farce, weil er ja von einer Konferenz handelt, bei der lauter korrupte Dummköpfe zusammenkommen», sagte Kehlmann der Deutschen Presse-Agentur. «Die Konferenz war so absurd, dass man sie eigentlich nur mit den Mitteln der Komödie erzählen kann.» Die Konsequenz: «Der Roman ist, glaube ich, der lustigste, den ich je geschrieben habe.»

Der an diesem Donnerstag erscheinende Roman mit dem Titel «Afrika» handelt von der Kongo-Konferenz, die im Winter 1884/85 in Berlin stattfand. Unter Leitung von Reichskanzler Otto von Bismarck steckten die europäischen Mächte dabei ihre Einflusssphären in Afrika ab.

Der belgische Monarch als Alleinherrscher über Zentralafrika

Das folgenreichste Ergebnis war, dass der belgische König Leopold II. (1835-1909) als Souverän des neu geschaffenen Kongo-Freistaats anerkannt wurde. Als unumschränkter Alleinherrscher ließ er von etwa 1890 an die Kautschukvorkommen in den tropischen Regenwäldern ausbeuten, was ihn unermesslich reich machte. Dabei wandte seine Privatarmee brutalste Mittel an. Wieviele Menschen getötet wurden, ist umstritten, doch gelten die «Kongo-Gräuel» in jedem Fall als eines der größten Verbrechen der Kolonialgeschichte.

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Eine literarische Verarbeitung der Kongo-Konferenz kann nach Kehlmanns Überzeugung nicht in Form einer Streitschrift erfolgen. Der «Raubzug der Kolonialisten» dürfe vielmehr nur den Hintergrund bilden, im Mittelpunkt müsse dagegen das individuelle Schicksal eines Menschen stehen. Diese Hauptfigur ist in diesem Fall der österreichische Legationsrat Gustav von Strinetzky. In den Worten Kehlmanns: «Ein korrupter, aber netter österreichischer Diplomat, der am Tag vor einem Duell aufwacht und zu der Konferenz geschickt wird.»

Der Roman enthält starke satirische Elemente, etwa bei der Schilderung Bismarcks. «Alle Zeiten sind Zeiten unfreiwillig komischer Persönlichkeiten», meint Kehlmann. Für die heutige Zeit gelte das sogar in besonderem Maße. «Und ich brauche jetzt nicht mal den Namen des amerikanischen Präsidenten zu nennen, man denkt ohnehin sofort an ihn.»

Die Idee zu dem Roman verdankt Kehlmann (51) dem Regisseur Völker Schlöndorff («Die Blechtrommel»), mit dem er befreundet ist. Dieser habe über viele Jahre hinweg Dokumente zu der Konferenz gesammelt, weil er einen Film dazu machen wollte. Daraus wurde aber nichts. «In beispielloser Großzügigkeit hat er mir die Dokumente einfach geschenkt und gesagt "Mach damit, was du willst!"», berichtete Kehlmann. Zunächst habe er gar nicht gedacht, dass er damit etwas würde anfangen können. «Aber bei der Lektüre wuchs meine Faszination.»

Deutschland hat die Kolonialgeschichte bisher vernachlässigt

Die Konferenz ist heute in Ländern wie Belgien und Großbritannien bekannter als in Deutschland, im englischsprachigen Raum wird sie meist als «Berlin Conference» bezeichnet. Hängt dies damit zusammen, dass Deutschland seine Kolonialgeschichte lange vernachlässigt hat, weil die Aufarbeitung der NS-Zeit alle Ressourcen band? «Das kann man schon so sagen», meint Kehlmann. «Die "Aufarbeitung der Vergangenheit", in Adornos Worten, war exklusiv auf die NS-Zeit gerichtet. Selbst der von Deutschland begangene Genozid in Namibia kam zum Beispiel in meinem Geschichtsunterricht nie vor.»

In Namibia - ehemals Deutsch-Südwestafrika - vernichtete das Deutsche Kaiserreich zwischen 1904 und 1908 systematisch die Völker der Herero und Nama. Das Vorgehen gilt als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts.

«Ich lebe seit einigen Jahren in New York, und ich musste eigentlich Deutschland verlassen, um den Diskurs über den Kolonialismus und die großen europäischen Verbrechen in Afrika und Asien mitzubekommen», sagte Kehlmann. «Das hat sicher auch meine Faszination für das Material über die Konferenz verstärkt.»

Kehlmann sieht Gemeinsamkeiten zur heutigen Zeit

Parallelen zwischen der Kongo-Konferenz, bei der über riesige Gebiete und Millionen Menschen verhandelt wurde, und heutigen Geschehnissen liegen nach Kehlmanns Ansicht auf der Hand. «Trump sagt offen, dass ihm Grönland gehören sollte, einfach weil es da ist, und Putin meint, dass er sich die Ukraine einfach nehmen kann, weil er sie gerne besäße. Das Völkerrecht, eine unserer größten Errungenschaften, wird von allen Seiten ignoriert und infrage gestellt - übrigens auch von Friedrich Merz, wenn er Netanjahu verspricht, dass er unbesorgt nach Deutschland kommen könne, weil man den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ja ohnehin nicht vollziehen werde.»