Das Lachen als Lebenselixier: Liselotte Pulver wird 95

Bern (dpa) - Es gilt als das ansteckendste Lachen der deutschen Filmgeschichte: Die Schweizer Schauspielerin Liselotte Pulver hat das Publikum mit ihren Glucksern aus tiefster Kehle seit den 1950er Jahren umgarnt. In den 80er Jahren verzauberte sie Kinder mit ihrem ansteckenden Humor in der «Sesamstraße». Am heutigen 11. Oktober wird sie 95 Jahre alt.