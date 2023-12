«Das Lehrerzimmer» und Wim Wenders in Oscar-Vorrunde

Los Angeles (dpa) - Der deutsche Film «Das Lehrerzimmer» hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Das Drama von Regisseur Ilker Çatak schaffte es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt 15 Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills mitteilte. 88 Länder hatten sich für 2024 um den Oscar in der Sparte «International Feature Film» beworben.

Auch der deutsche Regisseur Wim Wenders kam mit «Perfect Days» in die Vorauswahl. Sein in Tokio gedrehter Film geht für Japan in das Rennen um den Auslands-Oscar.