Das sind die beliebtesten Filme von Alfred Hitchcock

Köln (dpa) - Knapp 80 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben schon mindestens einen Film von Alfred Hitchcock gesehen und rund 70 Prozent halten ihn für einen der größten Filmemacher überhaupt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Sie entstand anlässlich des 125. Geburtstages des Filmemachers (13.8.). Der 1899 in England geborene Hitchcock starb 1980 in Los Angeles.

Nur wenige halten Hitchcock für «überschätzt»

Zwei Drittel der Befragten finden die Filme von Alfred Hitchcock «auch heute noch spannend», nur 23 Prozent sagen, sie seien «zu altmodisch», lediglich 16 Prozent halten Hitchcocks Filme für «überschätzt».

Der bekannteste und beliebteste Hitchcock-Film in Deutschland ist der Thriller «Die Vögel» mit Tippi Hedren. Anhand einer Liste gefragt, welchen der aufgeführten Filme von Alfred Hitchcock sie mögen, sagen dies 72 Prozent über dieses Werk, das 1963 ins Kino kam.

Der Film nach einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier erzeugt eine beklemmende Weltuntergangsstimmung, wenn Vögel wider ihre Natur Menschen angreifen.

«Psycho» vor «Über den Dächern von Nizza»

Auf der Beliebtheitsliste folgen «Psycho» und «Das Fenster zum Hof» (jeweils 63 Prozent) sowie «Bei Anruf Mord» und «Über den Dächern von Nizza» (jeweils 59 Prozent).

Der Nizza-Film mit Cary Grant und Grace Kelly in den Hauptrollen heißt im Original «To Catch a Thief» und wurde mehr in Cannes und Monaco gedreht als in Nizza.

Im Thriller «Bei Anruf Mord» (Originaltitel: «Dial M for Murder») spielt ebenfalls Grace Kelly mit. Auch in «Das Fenster zum Hof» (Originaltitel: «Rear Window») ist Kelly zu sehen, die spätere monegassische Fürstin Gracia Patricia. Die Hauptrolle spielt James Stewart.

In «Psycho» mimt Anthony Perkins den psychisch kranken Norman Bates, die legendäre Dusch-Szene zählt von Musik und Schnitt her zu den berühmtesten Stellen der Filmgeschichte.

Hinter «Über den Dächern von Nizza» liegt auf der Beliebtheitsliste noch «Der unsichtbare Dritte» (Originaltitel «North by Northwest») mit 50 Prozent.

In dem Film mit Cary Grant kommt die berühmte Flucht-Szenerie an den steinernen Präsidentenköpfen des Mount Rushmore (US-Bundesstaat South Dakota) vor.

«Der Mann, der zu viel wusste» vor «Vertigo»

45 Prozent mögen «Der Mann, der zu viel wusste» («The Man Who Knew Too Much») mit James Stewart und Doris Day und der Attentatsszene in der Londoner Royal Albert Hall.

Es folgen «Marnie» mit 40 Prozent und der Höhenangst-Psychothriller «Vertigo - Aus dem Reich der Toten» (39 Prozent) mit James Stewart und Kim Novak. Dahinter liegen «Frenzy» (31 Prozent) und «Topas» (27 Prozent).

Die Rate derjenigen, die die Filme überhaupt kennen, ist unterschiedlich. Während beim Klassiker «Die Vögel» lediglich 16 Prozent angeben, ihn nicht geschaut zu haben oder sich nicht daran erinnern zu können, sind es bei «Vertigo» zum Beispiel 55 Prozent.

Und das sagten die Befragten

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2109 Personen zwischen dem 29. und 30. Juli teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Eine Frage lautete: Alfred Hitchcock hat bei mehr als 50 Spielfilmen Regie geführt. Haben Sie schon einmal einen Film von Alfred Hitchcock gesehen?

- Nein, noch nie: 12 %

- Ja, einmal: 15 %

- Ja, einige Male: 40 %

- Ja, viele Male: 23 %

- Keine Angabe: 10 %

Außerdem wurde eine Liste der wohl bekanntesten Hitchcock-Filme vorgelegt. Die am Ende zu 100 Prozent fehlenden Angaben sind die Werte für die Antwort «Mag ich nicht».

Bitte geben Sie zu den folgenden aufgeführten Filmen von Alfred Hitchcock an, inwieweit Sie diese mögen.

- «Die Vögel»: 72 %

- «Psycho»: 63 %

- «Das Fenster zum Hof»: 63 %

- «Bei Anruf Mord»: 59 %

- «Über den Dächern von Nizza»: 59 %

- «Der unsichtbare Dritte»: 50 %

- «Der Mann, der zu viel wusste»: 45 %

- «Marnie»: 40 %

- «Vertigo»: 39 %

- «Frenzy»: 31 %

- «Topas»: 27 %

Summe derjenigen, die sagen «Ich habe den Film nicht geschaut», «Ich habe den Film zwar geschaut, kann mich aber nicht an ihn erinnern» und derjenigen, die keine Angabe machten: