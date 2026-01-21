Bild
Spottpreise

De Niro und Yeoh holen Schmähpreis-Nominierungen

Im Vorfeld der Oscar-Nominierungen werden traditionell die Anwärter des Schmähpreises «Goldene Himbeere» verkündet. Es trifft wieder beliebte Hollywood-Stars und auch eine Disney-Produktion.

Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh ist für einen Schmähpreis nominiert. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa
Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh ist für einen Schmähpreis nominiert. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Mehrere Oscar-Preisträger, darunter Michelle Yeoh (63), Robert De Niro (82), Nicolas Cage (62) und Jared Leto (54), könnten Mitte März mit Hollywoods Spottpreisen ausgezeichnet werden. Die Verleiher der «Goldenen Himbeeren» oder «Razzies» gaben die Nominierungen für die nicht ganz ernstzunehmenden Preise bekannt. Traditionell werden die Anwärter einen Tag vor der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen benannt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Yeoh ist für ihre Rolle als Anti-Heldin in «Star Trek: Section 31» als «Schlechteste Schauspielerin» nominiert. In dieser Sparte trifft es zudem Ariana DeBose («Love Hurts»), Milla Jovovich («In The Lost Lands»), Natalie Portman («Fountain Of Youth») und Rebel Wilson («Bride Hard»).

In der Männerriege wurden neben Leto («Tron: Ares») Scott Eastwood («Alarum»), Dave Bautista («In The Lost Lands»), Ice Cube («Krieg der Welten») und The Weeknd («Hurry Up Tomorrow») aufgestellt. 

Per Doppelrolle zur Razzie-Nominierung

Hollywood-Star Robert De Niro ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte «Schlechtestes Leinwandpaar» für seine Doppelrolle als zwei verfeindete Mafiabosse in dem Thriller «The Alto Knights». 

Als schlechteste Nebendarsteller sind unter anderem Nicolas Cage und Scarlet Rose Stallone (23) aus dem Western «Gunslingers» nominiert. Auch der Vater der Schauspielerin, «Rocky»-Ikone Sylvester Stallone (79), ist als Nebendarsteller in dem Agenten-Thriller «Alarum» im Rennen. 

Sylvester Stallone ist in Hollywood für einen Spottpreis nominiert. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Sylvester Stallone ist in Hollywood für einen Spottpreis nominiert. (Archivbild)

Disney-Film unter den Spitzenreitern

Spitzenreiter mit je sechs Nominierungen sind das Disney-Remake «Schneewittchen» und die «Krieg der Welten»-Neuverfilmung mit Rapper Ice Cube, gefolgt von dem Psychothriller «Hurry Up Tomorrow» (mit Hauptdarsteller The Weeknd) und «Star Trek: Section 31» mit je fünf Anwartschaften. Diese vier Filme treten gemeinsam mit der Netflix-Produktion «The Electric State» unter anderem in der Top-Sparte «Schlechtester Film» und für Regie gegeneinander an. 

Gegenstück zu den Oscars

Die «Razzies» (kurz für Raspberry, zu Deutsch Himbeere) wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Nach Angaben der Gruppe stimmen über 1.200 Mitglieder, darunter Filmkritiker und Kinofans, aus den USA und weiteren Ländern ab. 

Die Verkündung der «Gewinner» erfolgt traditionell am Vortag der Oscar-Gala, die in diesem Jahr am 15. März über die Bühne gehen soll. Am Donnerstag (22. Januar) gibt die Filmakademie in Hollywood die Oscar-Nominierungen bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Berlinale: Goldener Ehrenbär geht an Oscar-Gewinnerin Yeoh
Film

Berlinale: Goldener Ehrenbär geht an Oscar-Gewinnerin Yeoh

Die Filmfestspiele in Berlin ehren Schauspielerin Michelle Yeoh für ihr Lebenswerk - sie sei eine «eine visionäre Künstlerin und Performerin, deren Werk Grenzen überschreitet».

14.11.2025

Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh in neuem «Star Trek»-Ableger
Streaming

Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh in neuem «Star Trek»-Ableger

Als skrupellose Philippa Georgiou war Michelle Yeoh der Lichtblick in «Star Trek: Discovery». Jetzt spielt sie die Hauptrolle in einem Spin-off-Film. Im Interview schwärmt sie von ihrer Anti-Heldin.

23.01.2025

Michelle Yeoh in neuer «Blade Runner»-Serie
Oscar-Gewinnerin

Michelle Yeoh in neuer «Blade Runner»-Serie

Nach den Filmen «Blade Runner» und «Blade Runner 2049» wird die Science-Fiction-Saga als Streaming-Serie fortgesetzt - mit prominenter Besetzung. Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh soll dabei sein.

08.05.2024

Spiderman-Aktion

Jared Leto klettert am Empire State Building hoch

Sportanzug, Sonnenbrille und Seile: Mit dieser Ausrüstung hat der US-Schauspieler Jared Leto die Außenwand des Empire State Buildings in New York erklommen - und kann Spiderman Konkurrenz machen.

10.11.2023

Leute

Michelle Yeoh und Jean Todt sind verheiratet

Sie haben sich fast zwanzig Jahre Zeit gelassen mit ihrem Ja-Wort: Die Schauspielerin Michelle Yeoh und der Ex-Formel-1-Teamchef Jean Todt feiern Hochzeit.

30.07.2023