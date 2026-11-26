Paris (dpa) - Der französische Schauspieler Gérard Depardieu soll wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht kommen. Der 77-Jährige scheiterte mit einem Versuch, gänzlich gegen die Anordnung des Verfahrens vorzugehen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Justizkreisen erfuhr. Eine Kammer des Pariser Berufungsgerichts bestätigte die Anordnung eines Prozesses, jedoch nur für einen Teil der Fälle, die dem Schauspieler in der Sache vorgeworfen werden. Depardieu kann noch versuchen, einen Prozess mit einer Revision zu verhindern.

Junge Schauspielerin wirft Depardieu Vergewaltigung vor

Die Schauspielerin Charlotte Arnould wirft Depardieu vor, sie am 7. und 13. August 2018 in seiner Pariser Wohnung vergewaltigt und missbraucht zu haben. Arnould war damals 22 Jahre alt, Depardieu 69. Sie hatte die Vorwürfe wenige Tage später zur Anzeige gebracht. Depardieu bestreitet sie und spricht von einem einvernehmlichen Vorgang.

Im vergangenen Jahr war wegen der Vorwürfe ein Prozess gegen Depardieu angeordnet worden. Dies bestätigte das Berufungsgericht nun - allerdings nur für die Vorwürfe, die sich auf den 7. August 2018 beziehen. Mit Blick auf den 13. August 2018 stellte es das Verfahren ein. Sollte es tatsächlich zum Prozess kommen, drohen Depardieu 20 Jahre Haft.

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Er werde eine mögliche Revision gegen den Gerichtsentscheid prüfen, sagte Depardieus Anwalt David-Olivier Kaminski. Das Berufungsgericht habe dem Schauspieler teilweise recht gegeben. Carine Durrieu Diebolt, Anwältin der Schauspielerin, sprach von einer echten Erleichterung und einem Sieg für ihre Mandantin.

Verurteilung und Entschuldigung

Bereits seit Jahren häufen sich Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen die französische Filmikone. Nachdem er diese zunächst vehement abgestritten hatte, entschuldigte sich Depardieu vergangene Woche für von ihm begangene Verletzungen. Worauf genau er sich damit bezog, blieb unklar. Der Schauspieler hatte zeitgleich eine Berufung zurückgenommen. Seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe am Set eines Films 2021 wurde damit rechtskräftig.