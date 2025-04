Depeche Mode kündigen Konzertkinofilm «M» an

Berlin (dpa) - Die englische Synth-Rock-Band Depeche Mode kündigt einen Kinofilm an. «"Depeche Mode: M" enthält ausgewählte Impressionen und Archivmaterial von den Konzerten in Mexiko-Stadt, aufgenommen zwischen den Jahren 2023 und 2024», teilt Sony Music mit. Konzipiert und inszeniert werde der Film, der noch 2025 in Kinos weltweit kommen soll (Datum vom Kinostart noch unklar) von dem mexikanischen Filmemacher Fernando Frias.