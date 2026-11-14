Der ESC erobert Asien - Philippinen zum Sieger gekürt

Bangkok (dpa) - Glitzernde Kostüme, wilde Beats und jede Menge Pop-Pathos: Der Eurovision Song Contest (ESC) hat erstmals einen asiatischen Ableger bekommen - bunt, schrill und so vielfältig wie der Kontinent selbst. Beim Premierenwettbewerb in Thailands schillernder Metropole Bangkok wurden die Philippinen zum Sieger des ersten ESC Asia gekürt. Das Rennen machte die Sängerin Carmelle mit dem Latino-Dance-Song «Sobra-Sobra».

Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa Carmelle aus den Philippinen holte für den Inselstaat den Sieg beim ersten ESC Asia.

Künstler aus elf Ländern traten am Samstagabend (Ortszeit) gegeneinander an - von Südkorea und Vietnam über Bhutan und Malaysia bis hin zu Gastgeber Thailand, der auf dem zweiten Platz landete. Das TV-Publikum durfte ebenso abstimmen wie die nationalen Jurys - beide Stimmen zählten jeweils zur Hälfte.

Austragungsort war das erst 2024 eröffnete One Bangkok Forum mit Platz für mehr als 15.000 Gäste. Durch den Abend führten zwei berühmte Gesichter des thailändischen Fernsehens: Talkmaster Woody Milintachinda und Moderatorin und Ex-Model Cindy Bishop, die international vor allem durch die Sendung «Asia's Next Top Model» bekannt wurde.

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«Heute Nacht schreiben wir Geschichte!», jubelte die 47-Jährige. Zu Beginn der TV-Übertragung lief sogar die sonst nur aus Europa bekannte Eurovisions-Intromusik.

ESC-Siegerin Dara als Stargast

Die Beiträge wurden in zehn regionalen Sprachen sowie teilweise auf Englisch gesungen. Für internationales Eurovision-Flair sorgten zwei prominente Gäste: Die bulgarische ESC-Siegerin Dara («Bangaranga»), die 2026 in Wien triumphiert hatte, und der thailändische Superstar Jeff Satur. Der 31-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Vertretern des T-Pop und hat Millionen Fans in sozialen Medien.

Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa Gastgeber Thailand landete auf dem zweiten Platz.

Beim thailändischen Publikum sorgte vor allem der Auftritt des heimischen Duos Mang x Daou für Begeisterung. Die beiden präsentierten den Song «Aroma». Vietnam ging mit Popstar TocTien und dem Titel «Em Tien» ins Rennen, Südkorea schickte Junhee, Sänger der K-Pop-Boyband A.C.E., mit «Deep Dive». Das Gesangskollektiv Beatmosphere aus Bangladesch bot hingegen Beatbox und A-Capella-Klänge.

Die Beiträge spiegelten die große musikalische Bandbreite der Region wider - von K-Pop über T-Pop bis zu Balladen und traditionellen Einflüssen. Mit ausgefallener Mode, perfekt einstudierten Choreographien und spektakulären Musikvideos erobert asiatische Popmusik längst die Bühnen und Playlists weltweit, getragen von einer enormen Fangemeinde.

Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa Der bekannte K-Pop-Star Junhee trat für Südkorea an.

Sprung nach Asien zum 70. Geburtstag

Der Eurovision Song Contest wurde 1956 ins Leben gerufen, um die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg durch Musik näher zusammenzubringen. Längst ist der Wettbewerb mit mehr als 100 Millionen Zuschauern ein globales Medienereignis. Zum 70. Geburtstag wagten die Veranstalter nun den Sprung nach Asien - ein ganz neues Kapitel für den Kult-Wettbewerb.

Das Potenzial ist enorm: Mehr als 600 Millionen Menschen könnte das Format den Organisatoren zufolge erreichen. Sie hoffen, den Wettbewerb langfristig in Asien zu etablieren und damit eine neue Eurovision-Tradition zu begründen.

Song Contests in den USA und Russland

Ganz ohne Vorläufer ist der Sprung nach Asien nicht: Schon im Kalten Krieg entstand mit dem Intervision Song Contest ein musikalisches Gegenstück zum ESC. Er fand zunächst von 1965 bis 1968 in der damaligen Tschechoslowakei und später von 1977 bis 1980 in Polen statt. Vor allem Länder des Ostblocks nahmen teil. 2025 wurde der Wettbewerb auf Initiative Russlands in Moskau als eigenständiges internationales Musikereignis wiederbelebt.