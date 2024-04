«Der Goldene Mops» für Hundeliebhaber Malkovich

Bremen (dpa) - Der US-amerikanische Schauspieler John Malkovich (70) ist mit dem Bremer Filmpreis «Der Goldene Mops» ausgezeichnet worden - und sprach bei der Preisverleihung über seine Liebe zu Hunden. Dies habe damit zu tun, dass seine kleine Enkelin verrückt nach den Tieren sei, sagte Malkovich am Mittwochabend in Bremen. «Und wenn ich mit ihr spazieren gehe und sie in ihrem Kinderwagen ist, weiß sie, wo jeder Hund in der Nachbarschaft lebt.» Seine Enkelin drehe sich zu ihm und rufe: wuff, wuff. Dann müsse er auch bellen.