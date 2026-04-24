Der lange Weg des Ringo Starr - Ex-Beatle zelebriert Country

London/Los Angeles (dpa) - Im vergangenen Jahr überraschte Ringo Starr seine Fans, als er mehr als 50 Jahre nach «Beaucoups Of Blues» wieder ein Country-Album veröffentlichte. Die Arbeit an «Look Up» mit T Bone Burnett machte dem Ex-Beatle so viel Spaß, dass er jetzt nachlegt. «Long Long Road» heißt sein 22. Studioalbum. Dafür ging der rastlose 85-Jährige, der eher unter seinem Vornamen als seinem Nachnamen bekannt ist, erneut mit der Country-Ikone ins Studio.

Ex-Beatle blickt zurück

Der Albumtitel hat etwas Autobiografisches, mit 85 blickt Ringo zurück. «Weil es eben ein langer, langer Weg war, den ich gegangen bin», erklärte er bei einem Album-Listening-Event in seiner Wahlheimat Los Angeles. «Ich war in Liverpool in zwei Bands, dann in drei Bands. Schließlich sind wir aus Liverpool rausgekommen, waren zum ersten Mal in London, dann in New York. All diese Stationen auf deinem Lebensweg – das ist einfach unglaublich weitreichend.»

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Foto: Scott Ritchie/Universal Music/dpa Ex-Beatle Ringo Starr veröffentlicht am 24. April sein neues Country-Album «Long Long Road».

Aber «Long Long Road» ist dennoch ein modernes Country-Album, dafür sorgen auch namhafte Gäste, die Burnett zu den Aufnahmen in Nashville ins Studio holte - Sheryl Crow, Annie Clark alias St. Vincent, Molly Tuttle und Sarah Jarosz. «Es sind echte Künstler, und Ringo ist ein echter Künstler», sagte Burnett. «Deshalb wollte ich ihn mit den anderen Leuten zusammenbringen.» Die Studioband ist dieselbe wie auf dem Vorgänger «Look Up».

Original und Coverversionen

Die zehn Songs, eine Mischung aus Coverversionen und Originalen, verbinden entspannte Country-Vibes mit Elementen von Classic Rock und erzählen vom Unterwegssein und vom Älterwerden. Mit beidem kennt sich Ringo bestens aus. Eine simple, treibende Nummer wie «It's Been Too Long» - mit wunderbaren Harmonien von Tuttle und Jarosz im Refrain - ist Ringo auf den Leib geschneidert.

Andere Lieder, etwa Oldies wie die traurige Schmalzballade «I Don't See Me In Your Eyes Anymore», macht sich der Ex-Beatle mühelos zu eigen. Der Song wurde unter anderem von Carl Perkins interpretiert. «Ich habe zwei Carl-Perkins-Songs mit den Beatles aufgenommen, und sowohl T Bone als auch ich wollten jetzt einen auf diesem Album haben. Und er fand diesen wunderschönen Titel, den ich noch nie zuvor gehört hatte.»

Country-Fan seit der Jugend

Seine Liebe für die Country-Musik entdeckte Richard Starkey schon in seiner Jugend in Liverpool. «Wir hatten großes Glück, weil es eine Hafenstadt war», sagte Ringo dem «Rolling Stone». «Die Schiffe fuhren nach Amerika und kamen dann zurück, und die Matrosen brachten all die Schallplatten mit – Country und Blues. Und nach drei Tagen hatten sie ihr ganzes Geld ausgegeben, also verkauften sie die Platten wieder.»

Weil er ein großer Fan des US-Country- und Blues-Sängers Lightnin' Hopkins war, wäre er schon mit 18, bevor er die Beatles traf, beinahe nach Amerika ausgewandert. Doch weil ihn der Papierkram in der Botschaft nervte, verwarf er die Idee.

«Ich bin nicht ausgewandert, weil Gott auf meiner Seite war», sagte er bei der Albumvorstellung in Los Angeles vor prominenten Gästen und Fans wie Jeff Bridges, Sean Penn und John Mellencamp. «Was wäre wohl passiert?» Gut möglich, dass den wohl berühmtesten Schlagzeuger der Welt heute kaum einer kennen würde. Und den Country-Traum erfüllte sich Ringo Starr schließlich trotzdem.

Ein Album mit viel Gefühl

Zu den schönsten Songs auf «Long Long Road» gehören «You And I (Wave Of Love)» mit herrlichen Streicher-Arrangements und «She's Gone». Diese wunderbaren Balladen singt Ringo, der seit 45 Jahren mit der Schauspielerin Barbara Bach verheiratet ist, mit viel Gefühl.

Foto: Chris Pizzello/AP/dpa Ringo Starr feierte 2025 seinen 85. Geburtstag. (Archivbild)

«I walk myself away now, From the gamble that is love» («Ich nehme jetzt Abstand von dem Glücksspiel, das die Liebe ist»), singt er in «Returning Without Tears». Was bei anderen schnell kitschig und aufgesetzt wirken könnte, klingt bei dem vitalen 85-Jährigen authentisch. Vielleicht, weil es von Herzen kommt. Vielleicht sind es auch seine Lässigkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der Ringo diese Musik auf seine eigene, unverkennbare Art singt.

Gute Zeiten für Beatles-Fans

Das Albumcover von «Long Long Road» ziert ein Foto, auf dem Ringo Starr ein markantes purpurnes Rüschenhemd trägt. Hartgesottenen Beatles-Fans wird es womöglich bekannt vorkommen. Wer das Album aufklappt, findet ein Foto aus Beatles-Zeiten, auf dem der Schlagzeuger das Hemd im Studio trägt. «Es ist genau dasselbe Shirt», betonte Ringo im Interview bei US-Talker Jimmy Kimmel, wo er unglaublich jugendlich für sein Alter wirkte.