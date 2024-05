Der neue «Planet der Affen» - Die Reise geht weiter

München (dpa) - Eine Verfilmung seines Romans «Der Planet der Affen» hielt der Autor Pierre Boulle anfangs für völlig ausgeschlossen. «Affen spielen zu lassen, wäre absolut grotesk», befand der Franzose in den 1960er-Jahren in einem Interview. «Es bestand die Gefahr, dass es ins Lächerliche abrutschen würde.» Doch der Franzose täuschte sich.

Zunächst ein Rückblick: Im letzten Abenteuer «Survival» waren die Affen in einen erbitterten Kampf mit der militärischen Spezialtruppe Alpha-Omega verwickelt, angeführt von dem skrupellosen Colonel McCullough (Woody Harrelson). Der weise Schimpanse Caesar (Andy Serkis) träumt von einer friedlichen Co-Existenz von Menschen und verschiedenen Affen, doch vergeblich. Am Ende stirbt er als Held und lässt sein Volk untröstlich zurück.

Der neue Film, der vor allem in Australien gedreht wurde, spielt Jahrzehnte später. Die Menschen spielen kaum mehr eine Rolle, seit sie durch ein Virus die Fähigkeit des Sprechens verloren haben. Wie Tiere hausen sie in der Wildnis. Auch die Schimpansen leben zurückgezogen tief im Dschungel. Sprechen können sie noch, aber das Lesen und andere Fertigkeiten haben sie verlernt. Ihr Dasein ist friedlich, bis eine brutale Gorillahorde die Siedlung überfällt, niederbrennt und alle verschleppt.

Lohnt sich der Film? Auf jeden Fall - und unbedingt auf großer Leinwand im Kino. Wer sich den 138 Minuten langen Streifen fürs heimische Sofakino aufheben will, verpasst das Beste. «Maze Runner»-Regisseur Wes Ball setzt auf opulente Optik, fantastische Effekte und eine großartige Technik. Allein die verfallenen Städte, die sich die Natur nach dem Verschwinden der Menschen zurückerobert und in üppige Urwälder verwandelt hat, sind sehenswert. Und es gibt nette Kleinigkeiten, etwa als Raka dem unwissenden Noa erklären will, was Bücher sind: «eine altmodische Art, Ideen zu speichern».