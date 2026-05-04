Neu im Kino

«Der Teufel trägt Prada 2» startet mit starkem Kinoerfolg

Rund 625.000 Besucherinnen und Besucher am Startwochenende: Die Fortsetzung der Modewelt-Satire begeistert das Kinopublikum in Deutschland und sorgt für einen der besten Filmstarts des Jahres.

Die Fortsetzung von «Der Teufel trägt Prada» feiert Erfolge in den Kinos. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Die Fortsetzung von «Der Teufel trägt Prada» feiert Erfolge in den Kinos. (Archivbild)

Berlin/New York (dpa) - Zwei Jahrzehnte nach dem weltweiten Erfolg des Vorgängers «Der Teufel trägt Prada» erobert die Fortsetzung gerade wieder die Kinos. «Der Teufel trägt Prada 2» lieferte einen der erfolgreichsten Kinostarts in diesem Jahr in Deutschland, wie das Disney-Presseteam mitteilte. Seit Mittwochabend hätten am Startwochenende 625.000 Menschen den Film gesehen und für ein Einspielergebnis von 7,1 Millionen Euro gesorgt. Laut Disney war es das «zweiterfolgreichste Wochenende des Jahres».

Im neuen Teil des Kultfilms spielt Oscar-Gewinnerin Meryl Streep (76) erneut die Modezarin Miranda Priestly – angelehnt an die langjährige «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour. Mirandas frühere Assistentin Andy kehrt in der Fortsetzung als Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin «Runway» zurück. Gespielt wird sie von – ebenfalls Oscarpreisträgerin – Anne Hathaway (43). Mit dabei sind auch Emily Blunt und Stanley Tucci. Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für Wintour gearbeitet hat.

Auch in den USA kommt die Fortsetzung gut an. Dort hätte der Film 77 Millionen Dollar, also mehr als 65 Millionen Euro, eingespielt, hieß es.

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