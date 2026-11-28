Berlin (dpa) - Für den Rest der Welt ist er ein Hollywood-Superstar, für Helena Zengel einfach nur «Tom»: Die 18 Jahre alte Schauspielerin («Systemsprenger») hat nach eigenen Worten fast täglich Kontakt mit Tom Hanks und sieht in ihm eine Vaterfigur. «Er ist ein bisschen wie ein Papa für mich geworden», sagte Zengel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Seinen Nachnamen nehme sie nie in den Mund, «weil ich ihn nicht so sehe».

Kennengelernt hatten sich die beiden laut Zengel beim Dreh des Westerns «Neues aus der Welt». Damals sei sie so jung gewesen, dass es ihr egal gewesen sei, wer da neben ihr vor der Kamera gestanden habe - und genau das habe Hanks sehr geschätzt. «Ich habe sehr früh meinen Vater verloren und hatte dann keine Vaterfigur mehr. Dann kam Tom in mein Leben und ich dachte mir: Der bleibt jetzt», erzählte Zengel. Hanks sei «wirklich der netteste und normalste Mann», den sie aus Hollywood kenne.

Ständige Bewertungen

Diesen Rückhalt kann sie gut gebrauchen: Seit ihrem Durchbruch als Elfjährige steht Zengel im Rampenlicht - und wird ständig bewertet, wie sie sagt. Gut gemeinte Ratschläge - wie «Da musst du drüber stehen» - hält sie für zu einfach. «Keiner von uns steht da wirklich drüber.» Gerade als junge Frau, deren Körper sich verändere, gebe es viele Themen, die man privat bestreite. «Wenn das in der Öffentlichkeit stattfindet, ist es noch schwerer.» Dass sie oft so wirke, als sei ihr alles egal, sei auch ein Stück weit Schauspiel: «Sonst kann man in so einer Branche nicht überleben.»