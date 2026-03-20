DiCaprio und Scorsese drehen siebten gemeinsamen Spielfilm

Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Preisträger Martin Scorsese (83, «Departed – Unter Feinden») und Leonardo DiCaprio (51, «The Revenant») packenihren siebten gemeinsamen Spielfilm an. Die Dreharbeiten zu «What Happens at Night» seien in Tschechien angelaufen, teilte Apple Studios mit. Die Story nach einem Roman von US-Autor Peter Cameron dreht sich um ein amerikanisches Ehepaar, das in einer kleinen Stadt in Europa ein Baby aus einem Waisenhaus adoptieren möchte.

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Jennifer Lawrence (35, «Silver Linings») übernimmt in dem düsteren Psychothriller die weibliche Hauptrolle. Für die Oscar-Preisträgerin ist es die erste Zusammenarbeit mit Scorsese. Das erste Szenenfoto zeigt DiCaprio - mit Schnauzer und Hut- und Lawrence auf einer verschneiten Straße. Zur Besetzung gehören auch Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson und Jared Harris.

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