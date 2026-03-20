Starbesetzung

DiCaprio und Scorsese drehen siebten gemeinsamen Spielfilm

Leonardo DiCaprio ist schon oft für Regisseur Martin Scorsese vor die Kamera getreten. Nun drehen sie ihren siebten gemeinsamen Film. Für eine Oscar-Preisträgerin ist es das erste Scorsese-Projekt.

Nach sechs gemeinsamen Spielfilmen packen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio ein neues Projekt an. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Nach sechs gemeinsamen Spielfilmen packen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio ein neues Projekt an. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Preisträger Martin Scorsese (83, «Departed – Unter Feinden») und Leonardo DiCaprio (51, «The Revenant») packenihren siebten gemeinsamen Spielfilm an. Die Dreharbeiten zu «What Happens at Night» seien in Tschechien angelaufen, teilte Apple Studios mit. Die Story nach einem Roman von US-Autor Peter Cameron dreht sich um ein amerikanisches Ehepaar, das in einer kleinen Stadt in Europa ein Baby aus einem Waisenhaus adoptieren möchte. 

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Jennifer Lawrence (35, «Silver Linings») übernimmt in dem düsteren Psychothriller die weibliche Hauptrolle. Für die Oscar-Preisträgerin ist es die erste Zusammenarbeit mit Scorsese. Das erste Szenenfoto zeigt DiCaprio - mit Schnauzer und Hut- und Lawrence auf einer verschneiten Straße. Zur Besetzung gehören auch Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson und Jared Harris.


DiCaprio und Scorsese drehten seit 2002 sechs Spielfilme zusammen, darunter «Gangs of New York», «Aviator», «Departed -Unter Feinden» und «Shutter Island». Ihr bisher letzter Film, das Drama «Killers of The Flower Moon» über Morde an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den 1920er Jahren, kam 2023 in die Kinos.

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