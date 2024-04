Die Ärzte: Neutralität ist gar keine Option heutzutage

Berlin (dpa) - Die Berliner Punkrockband Die Ärzte («Noise», «Schrei nach Liebe», «Zu spät») macht sich Sorgen um gesellschaftliche und politische Entwicklungen in Deutschland. Mit Blick auf die Europawahl im Juni haben die Musiker den Song «Demokratie» vom jüngsten Album mit KI-basiertem Video ausgekoppelt. Bela B, Farin Urlaub und Rod González beantworten dazu Fragen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Bela B: Es ist doch irre, überall in Deutschland wird für Demokratie geworben. Ich sehe Plakate für Kongresse, Dokumentationen in Funk und Fernsehen, Diskussionsrunden. Eigentlich leben wir in einem demokratischen Staat, der felsenfest auf seiner Grundordnung steht und doch scheint die Demokratie grad mehr als sonst ein besonders zu schützendes Gut zu sein. Warum zweifeln so viele Leute an ihr? Warum verwenden so viele Leute den Begriff falsch?