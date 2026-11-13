Die Suche nach James Bond - und wer fast 007 geworden wäre

London (dpa) - Wie weit ist die Suche nach dem neuen James Bond? Denis Villeneuve, Regisseur des nächsten 007-Films, hatte darauf in dieser Woche eine knappe Antwort: «Es läuft», sagte der Kanadier in einem «GQ»-Gespräch. «Ja, ich gebe Gas.» Fünf Jahre nach dem letzten Einsatz von Daniel Craig als Geheimagent Ihrer Majestät in «Keine Zeit zu sterben» ist die Suche offenbar auf der Zielgeraden. Die Gerüchteküche brodelt deshalb umso mehr.

Turner angeblich Favorit

Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober die finalen Probeaufnahmen statt. Seitdem tauchen ständig neue Namen auf. Bei den Buchmachern gilt Callum Turner («Emma») derzeit als Favorit. Der 36-Jährige weist optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit Hoagy Carmichael auf. Der Musiker war für Bond-Schöpfer Ian Fleming das optische Vorbild für den Geheimagenten.

Foto: AP/dpa Der Musiker Hoagy Carmichael (r) war für Bond-Schöpfer Ian Fleming das optische Vorbild für den Geheimagenten. (Archivbild)

Zuvor hieß es, «Slow Horses»-Star Jack Lowden (36) werde der nächste 007. Auch Josh O’Connor («The Crown») wurde zwischenzeitlich gehandelt, worauf der 36-Jährige in einem BBC-Interview amüsiert reagierte.

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Kürzlich kamen zwei weitere Namen ins Spiel, die vor Jahren schon einmal kursierten. Robert Pattinson und Nicholas Hoult («Mad Max: Fury Road») sollen ebenfalls ein Casting absolviert haben. Zweifel sind berechtigt: Pattinson filmt gerade «The Batman: Part II», und zwei so populäre Kinoreihen gleichzeitig mit demselben Hauptdarsteller sind schwer vorstellbar. Mit Villeneuve drehte er «Dune: Part Three» - vielleicht der Auslöser der Spekulationen.

Viele Namen galten als gesetzt

Als angeblich gesetzt galten schon viele. In den vergangenen Jahren hatten britische Boulevard-Medien Schauspieler wie Tom Hardy und Aaron Taylor-Johnson als sichere Nachfolger von Daniel Craig verkündet. Fast zehn Jahre hielt sich das Gerücht, Idris Elba könne der nächste 007 werden. Elba, der mit 54 nun zu alt ist, nahm es mit Humor und postete sogar ein witziges Selfie mit Craig.

Vieles, was zu Bond im Netz kursiert, ist frei erfunden. Jede Kleinigkeit wird als Indiz für eine Verpflichtung ausgelegt. Auffällig ist, dass sich die exklusiven Informationen mancher angeblicher Insider regelmäßig ändern und immer zu den aktuellen Trends und Wettquoten passen. Dabei dürfte es mitunter auch darum gehen, Aufmerksamkeit und Klicks zu generieren.

Schon früher viele Kandidaten

Schon bei der Suche nach Sean Connerys erstem Nachfolger Ende der 60er-Jahre wurden Hunderte Schauspieler in Betracht gezogen, darunter Michael Gambon («Harry Potter»). Sogar der damalige TV-«Batman» Adam West traf sich nach eigener Aussage mit den Produzenten. Schließlich ergatterte der bis dato unbekannte Australier George Lazenby die Rolle - ganz ohne Schauspielerfahrung.

Nach nur einem Film, «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» (1969), quittierte Lazenby den Agentendienst. Fast hätte danach der Amerikaner John Gavin («Psycho») übernommen. Den Vertrag hatte er 1970 schon unterschrieben, einen Film drehte er jedoch nie. Denn dem Studio United Artists gelang es, Sean Connery für «Diamantenfieber» noch einmal zurückzuholen. Gavin wurde ausbezahlt.

Als Connery sich endgültig von 007 verabschiedete, wollte das Studio wieder einen amerikanischen Star. Clint Eastwood soll gefragt worden sein, Burt Reynolds lehnte nach eigener Erzählung ab, weil er fand, Bond müsse britisch sein. Als Favorit galt lange der Brite Michael Billington, der über die Jahre mehrfach zu Screentests erschien, aber nie Bond wurde. Stattdessen wurde es 1972 Roger Moore, der schon vorher im Gespräch gewesen war.

Foto: AP/dpa Schon Jahre bevor Roger Moore als James Bond verpflichtet wurde, galt er als Kandidat für die Rolle.

Stars bei Screentests

Als Moore zehn Jahre später um seinen Vertrag pokerte und öffentlich mit einem Abschied von der Rolle liebäugelte, wurden für «Octopussy» mögliche Nachfolger getestet. Unter ihnen war Hollywood-Star James Brolin («Traffic»), dessen Probeaufnahmen später veröffentlicht wurden. Am Ende unterschrieb Moore doch und drehte zwei weitere Filme.

Auch ein späterer Star fiel durch: Sam Neill («Jurassic Park») nahm 1986 am Bond-Casting teil, der Neuseeländer konnte Produzent Albert «Cubby» Broccoli aber nicht überzeugen. Den Zuschlag bekam zunächst Pierce Brosnan, dessen NBC-Serie «Remington Steele» gerade abgesetzt worden war.

Fotos von Brosnans Vertragsunterzeichnung waren bereits im Kasten, als NBC in letzter Minute die Option auf eine Verlängerung zog. Brosnan musste passen. Die Rolle bekam Timothy Dalton, den die Produzenten schon Ende der 60er-Jahre in Betracht gezogen hatten. Als Dalton 1994 ausstieg, kam Brosnan doch noch zum Zug.

Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa Pierce Brosnan sollte schon 1986 James Bond werden, konnte die Rolle aus vertraglichen Gründen aber erst 1994 übernehmen.

Henry Cavill war zu jung

Vor Daniel Craigs Verpflichtung 2005 wurde erstmals auch im Internet über den nächsten Bond spekuliert. Als Favorit galt jahrelang Clive Owen («Gosford Park»), zumindest bei den Wettbüros. Owen erzählte später, ihm sei die Rolle nie angeboten worden.

Zu den Kandidaten, die tatsächlich am Casting teilnahmen, gehörte der damals noch unbekannte Henry Cavill. Dessen Test gefiel zwar Regisseur Martin Campbell, doch mit 22 Jahren hielten ihn die Bond-Macher für zu jung. Cavill wurde später als «Superman» bekannt. Viele Fans würden den heute 43-Jährigen gern als 007 sehen. Als ernsthafter Kandidat galt er zuletzt nicht mehr.