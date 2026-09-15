Musikfestivals

Diese Bands spielen 2027 bei Rock am Ring und im Park

Die Toten Hosen feiern ihr zehntes Rock-am-Ring-Jubiläum und bringen ihr letztes Studioalbum mit. Was die Zwillingsfestivals 2027 sonst noch bieten.

«Unsere Fans sagen uns sehr direkt, wen sie bei Rock am Ring sehen wollen», sagte der Veranstalter. Foto: Thomas Rabsch/dpa
«Unsere Fans sagen uns sehr direkt, wen sie bei Rock am Ring sehen wollen», sagte der Veranstalter.

Nürburg (dpa) - Die Toten Hosen und die britische Band Bring Me The Horizon sind als weitere Headliner für Rock am Ring und Rock im Park 2027 bestätigt. Neben der US-amerikanischen Rock-Band blink-182, die bereits zuvor angekündigt worden war, stehen auch Faith No More, Evanescence, Parkway Drive, Billy Talent, The Prodigy, Ski Aggu und weitere Acts im Programm, wie die Veranstalter mitteilten.

Bei der Zusammenstellung des Line-ups orientiere man sich nicht allein an Streamingzahlen, sagte Matt Schwarz, CEO von PRK DreamHaus und Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park, der Deutschen Presse-Agentur. Neben Tourneen und Ticketverkäufen spiele vor allem das Feedback der Festivalbesucher im Rahmen des Band-Votings eine Rolle. «Unsere Fans sagen uns sehr direkt, wen sie bei Rock am Ring sehen wollen», sagte er.

Frauen im Line-up?

Schwarz äußerte sich auf dpa-Nachfrage auch zum Frauenanteil im Programm: Eine belastbare Zahl gebe es erst, wenn das Line-up vollständig sei. Mit Evanescence um Sängerin Amy Lee stehe bereits eine weiblich geführte Band im Programm. Entscheidend sei für ihn die Qualität des Programms, die musikalische Relevanz und die Verbindung zum Publikum.

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«Und natürlich wünsche ich mir noch mehr Frauen an der Spitze der internationalen Rock- und Metal-Szene», sagte Schwarz. Ein ausschließlich mit Frauen besetztes Line-up sei für Rock am Ring und Rock im Park derzeit aber schwer vorstellbar.

Wer ist noch dabei?

Die Toten Hosen treten 2027 zum zehnten Mal bei Rock am Ring auf. «Kaum eine Band ist so eng mit diesem Festival verbunden», sagte Schwarz. «Ich habe sie auf ihrer Tour besucht, wir haben über Rock am Ring und Rock im Park gesprochen - und jetzt feiern sie ihr letztes Studioalbum bei uns. Darüber freue ich mich persönlich sehr.»

Zu den weiteren bestätigten Acts gehören unter anderem Falling In Reverse, Lorna Shore, Nothing But Thieves, Amon Amarth, Arch Enemy, Bad Religion, Donots, Poppy, Trailerpark und Simple Plan. «Was mir besonders gefällt, ist die Mischung aus großer Festivalgeschichte und der Zukunft der Rockmusik», sagte Schwarz. Er hob auch die Band Turnstile hervor, die für ihn zu den «spannendsten Bands im modernen Rock» gehört. Weitere Bands sollen folgen.

Rock am Ring findet vom 4. bis 6. Juni 2027 am Nürburgring in der Eifel statt. Das Zwillingsfestival Rock im Park findet zeitgleich in Nürnberg statt. Nach Angaben der Veranstalter wurden für beide Festivals bereits mehr als 100.000 Wochenendtickets verkauft.

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