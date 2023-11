Diese Filme kommen neu ins Kino

In dem Drama «Ein ganzes Leben» spielen drei Darsteller (Ivan Gustafik, Stefan Gorski und August Zirner) Egger in den verschiedenen Phasen seines Lebens. Es ist die Geschichte eines Jedermanns, der der Zeitgeschichte schonungslos ausgesetzt ist.

Das Kinderabenteuer «Thabo» knüpft an die gleichnamige Buchvorlage von Kirsten Boie an. Im Zentrum der Geschichte steht ein Elfjähriger (Litlhonolofatso Litlhakanyane), der gerne Detektiv wäre. Als ein Wilderer in der Nähe seines Dorfes im südlichen Afrika ein Nashorn erschießt, begibt er sich zusammen mit Emma (Ava Skuratowski) und anderen Kindern auf Spurensuche.

In seinem Dokumentarfilm «Miss Holocaust Survivor» stellt der Regisseur Radek Wegrzyn israelische Schoah-Überlebende in den Mittelpunkt. Zwölf Frauen im fortgeschrittenen Alter nehmen an einem ungewöhnlichen Schöheitswettbewerb in Haifa teil, in dem es vor allem um innere Schönheit geht. Gefeiert werden soll aber auch das Leben und Überleben der Frauen, die als Mädchen oder junge Frauen Konzentrationslager, Ghettos oder ein Leben im Untergrund überlebten.